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Умерла писательница Татьяна Полякова

11:57
  • вторник
  • 09 марта 2021

У нее было онкологическое заболевание

На 62-м году жизни скончалась писательница Татьяна Полякова, передает ТАСС со ссылкой на слова ее персонального менеджера.

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"Татьяна Полякова умерла во Владимире. Несколько лет боролась с онкологической болезнью", - сообщила Валерия Сергеева.

Она добавила, что прощание состоится в Свято-Успенском Княгинином монастыре 10 марта.

Полякова родилась во Владимире 14 сентября 1959 года. На ее счету - более 90 книг, в основном она работала в жанре авантюрного детектива, постоянно входила в топ-10 самых издаваемых авторов страны.

По книгам Поляковой сняли несколько популярных фильмов - в частности, "Тонкая штучка" и "Черта с два", а также сериалы "Тень стрекозы", "Как бы не так" и "Строптивая мишень".

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