Москвичам рассказали о погоде на выходных

Горожан ждет оттепель

Значительную часть недели погоду в московском регионе будет определять область повышенного атмосферного давления, сообщила в разговоре с РИА "Новости" главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова. По ее словам, ближайшие двое суток будет довольно холодно.

"В ночные часы от минус 18 до минус 20, по области минус 17-22, местами до минус 25", - уточнила метеоролог. Дневная температура в среду будет колебаться в пределах минус 5-7 в городе, до минус 9-14 по области, в четверг - на пару градусов выше.

При этом уже в пятницу характер погоды изменится. Пойдет кратковременный снег, температура днем будет повышаться, днем термометры покажут минус 5-10.

А уже в субботу ожидается первая оттепель - днем небольшие осадки и до плюс 1 градуса. В воскресенье же станет еще теплее - до плюс 3 в дневные часы.

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