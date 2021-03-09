Володин назвал процент перенесших коронавирус депутатов Госдумы

Многие парламентарии уже сделали прививки
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в нижней палате парламента.
"У нас переболело 35% депутатского корпуса, 22% депутатов сделали прививки", - цитирует Володина ТАСС.
Он добавил, что парламентарии должны продолжать соблюдать необходимые при пандемии меры предосторожности, так как их польза очевидна.
В январе стало известно о смерти в возрасте 78 лет болевшего COVID-19 депутата Госдумы от фракции "Единая Россия" генерал-полковника Николая Антошкина. Он носил звание Героя Советского Союза и был автором многих важных законов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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