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Володин назвал процент перенесших коронавирус депутатов Госдумы

12:42
  • вторник
  • 09 марта 2021

Многие парламентарии уже сделали прививки

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в нижней палате парламента.

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"У нас переболело 35% депутатского корпуса, 22% депутатов сделали прививки", - цитирует Володина ТАСС.

Он добавил, что парламентарии должны продолжать соблюдать необходимые при пандемии меры предосторожности, так как их польза очевидна.

В январе стало известно о смерти в возрасте 78 лет болевшего COVID-19 депутата Госдумы от фракции "Единая Россия" генерал-полковника Николая Антошкина. Он носил звание Героя Советского Союза и был автором многих важных законов.

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