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Facebook и Twitter могут оштрафовать за отказ удалять посты о незаконных акциях

12:53
  • вторник
  • 09 марта 2021

Решение будет принято 2 апреля

Как следует из картотеки мирового судебного участка Москвы номер 422, на данные которой ссылается ТАСС, в суд поступили административные протоколы, грозящие штрафами соцсетям Facebook и Twitter.

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Уточняется, что на обе площадки составлены по три протокола за отказ удалять информацию о несогласованных с властями уличных акциях. По каждому компаниям грозят штрафы в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Кроме того, в суд поступили четыре протокола в отношении Google. Все они будут рассмотрены 2 апреля.

Позже появилась информация о том, что штраф в размере 8 миллионов рублей по тому же поводу грозит мессенджеру Telegram.

В пресс-службе Роскомнадзора ранее сообщили, что всего в социальных сетях было обнаружено более 2,5 тысяч материалов с призывами к участию в несанкционированных мероприятиях. Уточнялось, что при повторном нарушении сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера годовой выручки компании.

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