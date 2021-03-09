В России упростили досрочный выход на пенсию по ряду профессий

В стаж будут учитывать время профессионального обучения
Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет для некоторых профессий варианты досрочного выхода на пенсию, сообщается на сайте правительства.
Новые правила касаются, в частности, учителей, врачей, летчиков, пожарных и спасателей. Им в стаж работы будут засчитывать периоды дополнительного профессионального образования и обучения.
"Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата", - говорится в тексте.
Уточняется, что распространяется новый порядок на все категории имеющих право досрочной пенсии по старости работников. Зависит это право от возраста, стажа, пенсионных коэффициентов и количества детей. Всего в законе указаны более 30 категорий граждан.
Также 9 марта кабмин ввел постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги в стране. Мера призвана обеспечить своевременную реакцию властей на потенциальный рост.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"