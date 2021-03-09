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В России упростили досрочный выход на пенсию по ряду профессий

13:09
  • вторник
  • 09 марта 2021

В стаж будут учитывать время профессионального обучения

Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет для некоторых профессий варианты досрочного выхода на пенсию, сообщается на сайте правительства.

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Новые правила касаются, в частности, учителей, врачей, летчиков, пожарных и спасателей. Им в стаж работы будут засчитывать периоды дополнительного профессионального образования и обучения.

"Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата", - говорится в тексте.

Уточняется, что распространяется новый порядок на все категории имеющих право досрочной пенсии по старости работников. Зависит это право от возраста, стажа, пенсионных коэффициентов и количества детей. Всего в законе указаны более 30 категорий граждан.

Также 9 марта кабмин ввел постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги в стране. Мера призвана обеспечить своевременную реакцию властей на потенциальный рост.

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