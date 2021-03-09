Терешкова сделала прививку от COVID-19

У нее выработались антитела
Первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова сделала прививку от коронавирусной инфекции, заявил председатель палаты Вячеслав Володин.
Он отметил, что у 84-летней Терешковой есть антитела к COVID-19, которые появились как следствие вакцинации.
"Когда Валентина Владимировна сказала, что у нее антитела появились, это следствие сделанной прививки, Валентина Владимировна сделала прививку", - сказал Володин.
Также он перечислил тех депутатов, которые уже сделали прививку. В их числе оказались лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава ЛДПР Владимир Жириновский, передает РИА Новости.
"У нас есть отечественная вакцина, но, понятно, - это дело каждого... Болезнь очень коварная, молодые люди легко болеют, а последствия, кто об этом задумался?" - добавил Володин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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