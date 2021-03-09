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Путину рассказали о создании в России карбоновых полигонов

14:35
  • вторник
  • 09 марта 2021

Президент провел встречу с министром науки и высшего образования

О поддержке учёных и новых исследованиях, отвечающих потребностям экономики, говорили сегодня в Кремле. Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, передает "ТВ Центр".

Речь зашла о привлечении в сферу талантливой молодёжи и повышении престижа научной работы. Глава ведомства предложил закрепить в законодательстве правовой статус молодых учёных. Это поможет сделать систему мер государственной поддержки более эффективной. Президент подчеркнул, что важно совмещать академические исследования и разработки, носящие прикладной характер.

"Я думаю, что государство должно позаботиться об учёных всех поколений, всех возрастов, но исхожу из того, что начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке со стороны государства, поскольку они являются как раз начинающими, они только делают первые шаги. Знаете, я посмотрел то, что Вы планируете. В августе, вижу, особое внимание предполагаете уделить климату, экологии. Это важнейшее направление в целом для любого человека в мире и в нашей стране. В этой связи могли бы что-то сказать дополнительно?" – поинтересовался президент России Владимир Путин.

"Мы запускаем новый большой научно-образовательный пилотный проект по созданию карбоновых полигонов. Это такие специальные территории и местности. Мы хотим разработать методики измерения потоков основных парниковых газов. При каждом таком полигоне ещё будет карбоновая так называемая ферма, потому что эксперты говорят, что к 2030 году это будет целая индустрия и очень много рабочих мест. Это выращивание специально лесов, для того чтобы поглощать парниковые газы", - рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

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Владимир Путин и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков
Владимир Путин и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков
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