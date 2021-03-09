Первая смена учебных сборов школьников Москвы стартовала в парке "Патриот"

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел учебно-методический комплекс "Авангард"

15 тысяч московских старшеклассников в этом году примут участие в учебных сборах, которые проходят в новом центре военно-патриотического воспитания "Авангард" на территории подмосковного парка "Патриот". Чтобы туда попасть, ребятам пришлось пройти серьезный конкурсный отбор. Москва участвовала в строительстве нового центра, и, как заявил сегодня мэр Сергей Собянин, и дальше будет реализовывать этот проект.

Маршировать в ногу пока не получается, но впереди - 5 дней сборов, где курсанты-школьники изучат основы начальной военной подготовки. Программа платная. Утром по расписанию - прыжки с парашютом в виртуальной реальности.

А здесь учат водить грузовики и бронетехнику. Тренажёр позволяет ощутить габариты. Полное погружение.

Учебно-методический комплекс "Авангард" построили в подмосковном парке "Патриот". Накануне сюда приехала первая смена 10-классиков из Москвы. Их навестили министр обороны Сергей Шойгу, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.

За время сборов курсантов познакомят с пятью военно-учётными специальностями. Это своего рода профориентация.

"У нас есть обязательный элемент программы - военные сборы, которые должны проходить все школьники, которые занимаются военной подготовкой. Сборы пятидневные, и, по сути дела, это продолжение школьной программы. Вы видите, они по-другому здесь общаются, настроение у них другое, и это самое главное, почувствовать воинский дух, почувствовать локоть товарища, почувствовать себя в команде", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Живут не в казармах, а вот в таких комнатах. Порядок как в армии. За каждым взводом закреплён вожатый, который следит за дисциплиной. Смартфоны запрещены, никаких социальных сетей.

За расписанием занятий и успеваемостью учеников следит андроид ИРА. В конце смены она составит рейтинг курсантов.

Этот учебный центр рассчитан на одновременное обучение 600 курсантов. Подобные комплексы уже есть в 24 субъектах Российской Федерации, а в ближайшее время появятся ещё в 37 регионах.

Виктор Прокушев, Станислав Ильин, Андрей Булычев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".

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