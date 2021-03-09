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Cтанцию "Марьина Роща" БКЛ метро запустят в 2022 году

15:04
  • вторник
  • 09 марта 2021

До конца года на станции начнут монтаж самого длинного эскалатора в истории метро

До конца года на станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии метро начнут монтаж самого длинного эскалатора за всю историю столичного метрополитена. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Строители уже завершили установку всех несущих конструкций. Всего там будет три подъемника длиной более 130 метров. Будущую станцию планируют запустить  в следующем году. Чтобы выдержать эти сроки, часть элементов станции собирают на поверхности, а потом их будут опускать под землю.

"Все материалы, всю технику нужно будет подавать либо по вертикальным стволам, которые мы специально создали для выполнения работ. Либо подача будет по близлежащим рельсовым путям. Всегда станции глубокого заложения являются самыми сложными именно в организации работ, в обеспечении производственного процесса, поэтому у них сроки достаточно длительные, тем не менее, мы их сократили почти в два раза", - заявил Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

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