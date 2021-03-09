Лавров объяснил, как США вернуться в ядерную сделку

Вашингтону и Тегерану надо предпринять синхронные шаги

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о потенциальном возвращении Соединенных Штатов в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной проблеме.

"Мы считаем вполне возможным выработать синхронные, одновременные шаги по этапам, которые должны будут предпринять иранцы и США. Потому что, если мы сейчас будем упираться в то, кто первый должен вернуться к соблюдению своих обязательств, торг может идти бесконечно", - цитирует ТАСС слова Лаврова.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Москва приветствует намерения администрации Джо Байдена возобновить участие Вашингтона в СВПД, а возможной площадкой для переговоров по этому поводу могла бы стать конференция по безопасности в районе Персидского залива, провести которую предлагает Россия.

Как подчеркнул глава МИД, обсудить можно "и ракеты, и политику в регионе", при этом стороны смогут высказаться по поводу любых проблем, актуальных для повестки.

Штаты вышли из СВПД в 2018 году. В 2019-м Иран приступил к поэтапной приостановке выполнения своих обязательств, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности.

В марте 2021-го постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон может вернуться к соблюдению плана.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"