Московские врачи вернули слух оперной певице

Татьяна Каштанова с детства страдала тугоухостью

Московские врачи смогли вернуть слух оперной певице. Татьяна Каштанова с детства страдала тугоухостью. Но, несмотря на сложный диагноз, девушка посвятила себя музыке. В борьбе со своей болезнью она обратилась в столичный Институт оториноларингологии. Благодаря уникальной методике там совершили, казалось бы, невозможное.

Вместо живого оркестра – колонка с минусовкой, вместо рукоплещущей аудитории – пустой конференц-зал больницы. Но для Татьяны Каштановой это одно из самых значимых выступлений в карьере: после операции на ухе оперная певица месяц провела в полной тишине.

Жизнь Татьяны – это история веры в себя и упорства. В восемь лет у нее обнаружили вторую степень тугоухости. Тогда иркутские врачи сказали: "Это не лечится". Однако болезнь не помешала Татьяне закончить музыкальную школу, колледж, а затем и поступить на профильный факультет столичного вуза.

"Голос у меня начал появляться к восьмому классу. В такой ситуации работать приходится гораздо больше, чем тем, у кого со слухом все в порядке", - сказала пациентка Татьяна Каштанова.

Молоточек, наковальня, стремечко – внутри человеческого уха есть несколько косточек, которые как рычаги передают вибрацию. Когда их подвижность нарушена, и возникает тугоухость.

В Москве в Институте оториноларингологии Татьяне рассказали, что медицина давно шагнула вперед, и подобные проблемы здесь решают.

"Причина тугоухости является неподвижная наковальня. Нам нужно разделить наковально-стременное сочленение и удалить эту часть неподвижной наковальни", - рассказала ведущий научный сотрудник отдела микрохирургии уха НИКИО им. Л. И. Свержевского Виктория Зеленкова.

Затем врачи сделали протез наковальни. Новая косточка из собственных хрящей пациента прекрасно приживается.

Несмотря на то, что лечение инвазивное, то есть с хирургическим вмешательством, пациент находится под местной анестезией. В конце операции, примерно через полтора часа, человек уже может слышать.

Через месяц – плановый осмотр. Врачи здесь используют знакомый музыкантам инструмент: камертон – только медицинский. По восприятию 512 колебаний в секунду врач понимает состояние слуха пациента.

"Звук по центру: это означает, что оба уха через костную проводимость звук воспринимают равноценно. Что говорит нам о том, что мы не получили никаких осложнений после операции. Сейчас эта цепь колеблется и проводит звук от начала до конца", - сказал научный сотрудник отдела микрохирургии уха НИКИО им. Л.И. Свержевского Витас Киселиус.

За год в Институте оториноларингологии возвращают слух почти полутора тысячам пациентов. Татьяне предстоит еще несколько месяцев реабилитации, а затем лечение другого уха. Оперная певица уверена в успехе: и операции, и будущей карьеры. "Я буду стремиться к тому, чтобы выступать в полных залах: минимум, "Новая опера" или Большой театр", - сказала она.

Иван Колесников, Марина Шишлакова, Егор Хлябич, Александр Шерстюк. "ТВ Центр".

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