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СК возбудил уголовное дело после удара девочки током в ТЦ Москвы

15:07
  • вторник
  • 09 марта 2021

Проверку также проводит прокуратура

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как трехлетнюю девочку ударило током в торговом центре "Европолис" на северо-востоке столицы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Семья решила провести там праздничный день. Рядом с фудкортом ребёнок захотел забраться на скамейку. Родители сняли с нее обувь. Но вдруг заиграла музыка и девочка с нее  спрыгнула. Но неожиданно громко закричала, а потом заплакала. Оказалось, что около скамейки торчали оголенные электропровода. Маленькую пострадавшую сразу доставили в больницу. Сейчас её здоровью ничего не угрожает. Прокуратура проводит тщательную проверку.

"В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства  и причины произошедшего. По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, поставлен прокуратурой Москвы на контроль", - сказала начальник отдела взаимодействия со СМИ и правового обеспечения (руководитель пресс-службы) прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

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