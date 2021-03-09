В московских ТЦ "Круг" и "Тройка" заработают выездные бригады вакцинации

Прививку можно поставить без предварительной записи

Домашний режим для москвичей старше 65 лет и жителей, страдающих хроническими заболеваниями, который действовал в городе из-за коронавируса, стал рекомендательным. Также разблокированы социальные карты жителей. Об отмене ограничений в минувшую пятницу объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Однако возраст и хронические заболевания продолжают оставаться зоной риска, поэтому мэр посоветовал первую поездку совершить в пункт вакцинации, передает "ТВ Центр". К слову, в городе их предостаточно. Более того, постоянно открываются новые точки.

Со среды передвижные пункты заработают на территории торговых комплексов "Круг" и "Тройка". Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Они удобны прежде всего потому, что предварительной записи там не требуется. Нужен только паспорт и полис, если он есть.

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