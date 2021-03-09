Спасатели усилили патрулирование городских водоемов

Несмотря на краткосрочное похолодание, в город уже пришла весна

Минувшая ночь стала самой морозной с начала весны. Почти минус 15, для марта холодновато. Но зимняя погода в городе ненадолго - уже на выходных нам обещают оттепель. Спасатели усилили патрулирование городских водоёмов. Лёд кажется безопасным, но проверять его прочность на себе уже не стоит: в Москве – весна.

Спасательное судно на воздушной подушке патрулирует ледяную гладь Москвы - реки. Зимой водоём превращается в настоящую пешеходную переправу.

Несмотря на то, что выход на лед официально запрещен, десятки местных жителей из района Строгино ежедневно переходят по замёрзшей реке в Серебряный бор: кто-то прогуливается на лыжах, кто-то так сокращает путь до работы, однако спасатели настоятельно рекомендуют не забывать меры безопасности.

Лед, конечно, тронется ещё не скоро, говорят спасатели. Сильные морозы сделали свое дело: толщина сейчас безопасная. Однако спасатели не перестают следить за теми, кто находится на льду. Здесь и обычные пешеходы, и любители-рыболовы с многолетним опытом.

Все находящиеся на льду, так или иначе, - в зоне риска. В первую очередь, спасатели напоминают о необходимости тепло одеваться. Сверлить лунки - полдела. Здесь главное - не замёрзнуть.

- Не холодно ли вам? Одеты тепло? Просто мы хотим предупредить вас про отрицательные температуры.

- Да, нормально все.

- Ну, вы телефончик наш возьмите на всякий случай. Мало ли что.

Любители спорта тоже выходят на лед. Замерзшая гладь для них - идеальное поле для лыжных прогулок.

Но даже при такой безопасной толщине льда риски сохраняются. Особенно опасно - ближе к берегу. Иногда люди просто не замечают полынью.

"Самые проблемные у нас дамы с собачками, дети, люди, которые пришли гулять со своими питомцами. Вороны, утки - собака среагировала на птицу, провалилась, за ней кто-то пополз и провалился", - говорит начальника поисково-спасательной станции "Карамышево" Александр Самохин.

На спасение человека есть всего несколько минут.

"Ну, в среднем у нас идет спасение минуты за 3. За 2 мы доходим до места ЧС после получения сигнала", - говорит спасатель Алексей Исаев.

Водолаз в специальном костюме идет в воду. Главное - вовремя вытащить пострадавшего, чтобы избежать его переохлаждения. Поэтому и патрулируют замерзшую реку спасатели четыре раза в сутки.

Елен Сахно, Евгений Рыбин, Сергей Долгих, Мария Леванова. "ТВ Центр".

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