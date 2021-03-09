Овчарок Байдена выселили из Белого дома за покушение на охранника

Псы отправлены обратно в Делавэр

Из Белого дома выселили Мэйджора и Чемпа - это две немецкие овчарки, принадлежащие президенту Соединенных Штатов Джо Байдену и его супруге Джилл. Как передает CNN, Мэйджор покусала одного из охранников.

Из-за агрессивного поведения одной пострадал и другой - Чемпа также отправили обратно в семейный дом президентской четы в штате Делавэр.

Насколько сильно пострадал охранник, в материале не уточняется, в Белом доме комментировать инцидент тоже отказываются.

СМИ пишут, что трехлетняя Мэйджор демонстрировала агрессию и ранее. Она якобы лаяла на сотрудников резиденции, бросалась на них. Чемп в таком замечен не был.

Оба пса въехали в Белый дом через несколько дней после прошедшей 20 января инаугурации Байдена. Джилл Байден жаловалась, что ей стоит немалого труда сдерживать порывы питомцев, не привыкших видеть вокруг себя так много людей.

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