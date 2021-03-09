В Кремле назвали тревожной информацию о кибератаках со стороны США

Речь идет о международной киберпреступности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в американских СМИ данные о том, что Соединенные Штаты намерены в ближайшие три недели провести против российских объектов кибератаки. Изначально об этом написала газета The New York Times.

"Это тревожная информация. Достаточно авторитетное американское издание допускает возможность и более того анонсирует возможность таких кибератак. Собственно, это ничто иное как международная киберпреступность", - сказал Песков в ходе брифинга с журналистами (цитата по РИА "Новости").

Как напомнил кремлевский спикер, Москва неоднократно заявляла о своей непричастности к кибертерроризму.

По данным NYT, которая ссылалась на источники в администрации Джо Байдена, через кибератаки Белый дом намерен ответить России на "масштабное хакерское вторжение" в американские правительственные структуры. Доказательств причастности Москвы к произошедшему в Штатах не представили.

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