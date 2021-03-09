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Агутин пожаловался на нехватку музыкальных критиков в России

15:26
  • вторник
  • 09 марта 2021

Он рассказал о проблемах поп-исполнителей

Леонид Агутин объяснил, почему к российским поп-музыкантам сложилось предвзятое отношение. По словам исполнителя, тяжелее всего найти подход к критикам.

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"С годами я добился многого в смысле отношения к себе, этот путь был не простой, он был более непростой, чем протоптать тропинку к сердцам слушателей и зрителей. Хотя, казалось бы, ничего сложнее быть не может. Но к критикам было сложнее", - заявил Агутин.

Он отметил, что на сегодняшний день в России музыкальной критики практически нет. А те, кто этим занимается, предпочитают обращать внимание на рок-музыку, а не популярный жанр. При этом на рок-музыку в стране нет социального заказа, считает Агутин.

"Все довольно симпатичные, умные люди, которые освещают музыку, всех я их знаю поименно, они все в основном увлекаются рок-музыкой", - добавил музыкант.

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