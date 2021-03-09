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Кремль оценил ситуацию с ценами на продукты в России

13:55
  • вторник
  • 09 марта 2021

На рынке ощущается давление целого ряда факторов

Правительству России удается сдерживать влияние ряда факторов на продуктовые цены, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

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"Мы знаем, что на рынке ощущается давление целого ряда факторов, что подталкивает уровень цен на продукты питания к волатильности. Но в то же время правительство достаточно эффективно амортизирует влияние этих факторов", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.

Ранее во вторник кабмин ввел постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги в стране. Как сообщалось на сайте правительства, новый инструмент позволит вовремя принимать меры для сдерживания их роста.

В середине декабря прошлого года Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты питания, который, по словам главы государства, был вызван экономическими причинами, а не пандемией.

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