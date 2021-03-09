Песков прокомментировал сравнение "Спутника V" c "русской рулеткой"

Политизация темы вакцины неприемлема

Сравнение разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V" с "русской рулеткой", которое позволила себе председатель Европейского агентства лекарственных средств Криста Виртумер-Хохе, является с точки зрения России как минимум некорректным, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Спрос на вакцину, процесс вакцинации во многих странах этим препаратом показывает его востребованность и популярность", - отметил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Песков добавил, что российский препарат регулярно подвергается огульной критике, Москва же настаивала и продолжает настаивать - политизация этой темы неприемлема.

Ранее в Twitter "Спутника V" появилось сообщение с требованием извинений от Виртумер-Хохе, так как "ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы".

Речь идет о процедуре последовательной экспертизы "Спутника V" в EMA, о начале которой стало известно 4 марта.

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