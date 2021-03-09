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Бузова "вычислила" любовницу Манукяна

14:29
  • вторник
  • 09 марта 2021

Телеведущая попала в черный список

Ольга Бузова рассказала о своих подозрениях о том, с кем ей изменял бывший возлюбленный Давид Манукян. Певицу натолкнул на мысль тот факт, что партнерша Давы по танцам внесла ее в черный список.

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Ольга Бузова обнаружила, что находится в черном списке у Дарьи Палей, с которой Манукян участвовал в шоу "Танцы со звездами". Телеведущая сочла это доказательством романа между блогером и 23-летней танцовщицей.

"Как циклично. Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют", - написала Бузова в Сети и сопроводила запись скриншотом со смеющимися смайликами. Позже исполнительница удалила запись.

При этом сама Палей всячески отрицает романтические отношения с Манукяном. "Знаете, мне так было неприятно читать, что обо мне пишут. Потому что, во-первых, у меня есть любимый муж, а, во-вторых, дочка, которой годик. У меня в семье все прекрасно, и у меня не было мыслей уводить кого-то", - заявила девушка.

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