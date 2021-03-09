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Путин назвал важнейшее направление в мире

14:19
  • вторник
  • 09 марта 2021

Во вторник президент встретился с главой Минобрнауки Валерием Фальковым

В ходе встречи с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым президент России Владимир Путин отметил важность такого направления, как декарбонизация, то есть снижение выбросов углекислого газа.

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"Безусловно, декарбонизация - важнейшее направление деятельности не только в мире, но и для нас тоже. Важно только, чтобы это не использовалось как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей, не шло в ущерб нашей стране", - приводит слова главы государства ТАСС.

Как подчеркнул президент, к работе в этом направлении необходимо привлекать не только ученых, но и практиков. В пример российский лидер привел недавнюю ситуацию в США, где из-за аномальных холодов замерзали ветряные мельницы.

"Чтобы их разморозить, нужно было прибегать к использованию таких энергетических источников, которые в принципе даже в некоторых местах и запрещены для производства электроэнергии", - заметил Путин.

По его словам, вестись работы должны не только внутри страны, но и в сотрудничестве со странами Евразийского экономического союза и СНГ.

На той же встрече Путин поддержал предложение Фалькова закрепить в законе о науке правовой статус начинающих ученых. Эти исследователи нуждаются в особой поддержке со стороны государства, поскольку они делают только первые шаги, отметил президент.

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