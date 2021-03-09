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Инна Святенко: Волонтерские организации способны сплотить общество в сложные моменты

14:55
  • вторник
  • 09 марта 2021

Сенатор рассказала о помощи, которую волонтеры оказали во время пандемии

В прошлом году к волонтерскому движению "Мы вместе" присоединились 186 тысяч человек по всей стране, добровольцы показали высочайшие способности к самоорганизации и самоотдачу, заявила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике - представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко.

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"Оранжевый цвет, ставший фирменным для волонтеров, уже узнают на улицах. За прошедшую неделю по всей России прошли праздничные мероприятия, посвященные годовщине акции ("Мы вместе"). В Москве, на ВДНХ прошел флешмоб, где всех собравшихся соединили оранжевые нити. Это — символ тех связей, которые сформировались в этот период в нашем обществе, той сети поддержки, которая создана силами добровольцев. Благодаря таким акциям становится понятен масштаб деятельности волонтерской деятельности. Только в Москве волонтерами стали более 100 тыс. человек — это огромная армия неравнодушных людей, которые готовы прийти на помощь ближним. Всего за прошедший год в России к акции присоединились 186 тысяч человек", - рассказала Святенко.

Она подчеркнула, что 111 тысяч добровольцев предпочли помогать пожилым людям, 22 тысячи стали автоволонтерами и помогали врачам добираться по вызовам, 20 тысяч волонтеров отправились в медицинские учреждения, а 7 тысяч согласились оказывать психологическую помощь.

Депутат напомнила, что в прошлом году, когда Москва отправилась на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса, волонтеры оказались первыми, кто стал помогать с доставкой продуктов, лекарств, питания врачам, а также работать на горячих линиях и в службе психологической поддержки.

"Благодаря акции "Мы вместе" в волонтерское движение пришли одномоментно тысячи людей их тех, кто раньше не занимался такой деятельностью, много молодежи. Кому-то пришлось учиться новым навыкам на ходу, но никто не сдался и не спасовал.  Опытные добровольцы учили других, помогали новичкам, брали на себя задачи по организации процессов, налаживали обмен информацией", - подчеркнула Святенко.

Она отметила, что хоть столица и начала возвращаться к нормальной жизни, в городе до сих пор работает горячая линия ресурсного центра "Мосволонтер", где добровольцы в прежнем режиме доставляют лекарства и продукты.

"Общественные, некоммерческие, волонтерские организации — наш третий сектор. Наряду с госсектором, с частным сектором он берет на себя задачи, которые находятся между этих двух сфер. Без преувеличения скажу - это тот цемент, который способен сплотить общество в сложные моменты", - добавила сенатор.

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