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Число умерших после прививки от коронавируса в Австрии выросло до 43

15:02
  • вторник
  • 09 марта 2021

В стране используют препараты Pfizer - BioNTec и AstraZeneca

Как сказано в докладе Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения Австрии, о котором пишет ТАСС, число летальных исходов, произошедших после сделанной прививки от коронавируса препаратами Pfizer - BioNTec и AstraZeneca, увеличилось в стране до 43.

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Вместе с тем число сообщений о побочных эффектах возросло до 9667. Больше всего таких обращений приходится на препарат AstraZeneca (6098).

Как поясняется в отчете, в вакцинации в стране принимает участие население старшего возраста, так что естественные осложнения со здоровьем, не связанные с вакциной, вполне возможны.

7 марта стало известно, что в Австрии изучают обстоятельства смерти 49-летней женщины, которая умерла после прививки вакциной AstraZeneca. Из данной партии были без последствий израсходованы 37 тысяч доз.

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