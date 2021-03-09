Депутат МГД Людмила Стебенкова: "Московское долголетие" разрушило стереотипы о возрасте

Люди после 60 лет продолжают жить активной жизнью

Проект "Московское долголетие" сумел разрушить сложившиеся стереотипы о возрасте и позволил иначе взглянуть на жизнь людей после 60 лет, уверена депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова.

Она отметила, что совсем недавно считалось, будто бы 60 лет – это старость, а сейчас люди в 60 лет ведут активную жизнь, находят время на хобби, новых друзей и даже встречают свою любовь.

"Даже пандемия не смогла остановить развитие проекта: в 2020 году открылись новые направления, многие тысячи москвичей стали новыми участниками "Московского долголетия". Лучшее свидетельство успеха проекта – фотовыставка, которая будет работать до конца марта на трех бульварах – помимо Чистопрудного это Тверской и Гоголевский", - заявила парламентарий.

Она подчеркнула, что за годы существования проекта в нем поучаствовали более 380 тысяч москвичей, а выбор направлений занятий за три года расширился до 30 видов. На сегодняшний день в "Московском долголетии", несмотря на онлайн-формат, занимаются около 77 тысяч человек. По словам Стебенковой, это хороший показатель.

"Изначально для москвичей старшего возраста было доступно 12 направлений занятий, за три года выбор расширился более чем вдвое, до 30 направлений". Запуск новых курсов, студий, мастер-классов происходит, как правило, по заявкам самих москвичей, желающих открыть новое направление проекта. Самыми востребованными можно назвать танцевальные, спортивные секции, любительские театры, занятия по компьютерным технологиям, иностранным языкам", - перечислила депутат.

Она напомнила, что в марте "Московскому долголетию" исполнилось три года. В честь этой годовщины на Чистопрудном бульваре открыли уличную фотовыставку, посвященную проекту. Вниманию москвичей предложены фотографии активных участников "Московского долголетия", занимающихся в спортивных, танцевальных, изобразительных секциях, а также победители и финалисты различных конкурсов, таких, как "Супербабушка" и "Супердедушка". Выставку организовали, чтобы показать, как "Московское долголетие" изменило самоощущение людей старшего возраста и их восприятие обществом, добавила Стебенкова.

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