Вашингтон привык управлять властями в Тбилиси в ручном режиме

Грузия стала ярким примером того, как стремление национальных элит заручиться покровительством Вашингтона приводит к утрате суверенитета. США со времен Саакашвили привыкли управлять Тбилиси в ручном режиме, лишив грузинские власти возможности проводить самостоятельную политику как на внешней арене, так и внутри собственной страны, заявил директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Нарышкин отметил, что в последнее время Вашингтон недоволен поведением правящей партии "Грузинская мечта". Нынешняя власть в Грузии уклоняется от безропотного выполнения американских требований.

"В Белом доме раздражены тем, что "мечтатели" не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию", - пояснил Нарышкин.

По словам главы СВР, для наведения нужного американцам порядка в Грузии Вашингтон планирует наладить системную работу по поддержке оппозиционеров и одновременному подрыву позиций правящей партии. К этой работе США намерены привлечь и европейских партнеров, говорится в заявлении Нарышкина, опубликованном на сайте СВР.

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