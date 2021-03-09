Курс евро резко упал

Рубль продолжает укрепляться

Курс европейской валюты во вторник снижался почти на 40 копеек, достигнув значения в 87,97 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.

Доллар демонстрирует аналогичную динамику. Американская валюта 9 марта падала более чем на 30 копеек – до 73,89 рубля.

Курс рубля продолжает расти на фоне дорожающей нефти. 8 марта топливо марки Brent "пробило" отметку в 70 долларов за баррель. Это произошло впервые с января прошлого года.

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