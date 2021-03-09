Япония не пустит на Олимпиаду иностранных зрителей

Сообщают местные СМИ

Информационное агентство Kyodo сообщило во вторник со ссылкой на источники, что японские власти приняли решение не приглашать на летние Олимпийские игры в Токио иностранных болельщиков.

По данным агентства, соответствующее решение будет официально утверждено на следующей неделе в ходе совместного заседания правительства Японии, властей Токио, оргкомитета Игр, Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета.

Телеканал NHK в свою очередь отмечает, что при пустых трибунах состоится церемония начала эстафеты Олимпийского огня, запланированная на 25 марта.

Согласно изначальным планам, Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции состязания перенесли на период с 23 июля по 8 августа 2021-го. Как недавно заявил глава Международного олимпийского комитета, речи о повторном переносе или отмене ОИ не идет.

Прежде во вторник стало известно, что правительство Японии в преддверии Олимпиады может установить лимит на въезжающих в страну людей - порядка 2 тысяч человек в сутки (это касается иностранцев с длительной визой и японских граждан).

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