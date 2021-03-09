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Япония не пустит на Олимпиаду иностранных зрителей

15:28
  • вторник
  • 09 марта 2021

Сообщают местные СМИ

Информационное агентство Kyodo сообщило во вторник со ссылкой на источники, что японские власти приняли решение не приглашать на летние Олимпийские игры в Токио иностранных болельщиков.
Россияне выступят на Олимпиаде под аббревиатурой ROC

По данным агентства, соответствующее решение будет официально утверждено на следующей неделе в ходе совместного заседания правительства Японии, властей Токио, оргкомитета Игр, Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета.

Телеканал NHK в свою очередь отмечает, что при пустых трибунах состоится церемония начала эстафеты Олимпийского огня, запланированная на 25 марта.

Согласно изначальным планам, Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции состязания перенесли на период с 23 июля по 8 августа 2021-го. Как недавно заявил глава Международного олимпийского комитета, речи о повторном переносе или отмене ОИ не идет.

Прежде во вторник стало известно, что правительство Японии в преддверии Олимпиады может установить лимит на въезжающих в страну людей - порядка 2 тысяч человек в сутки (это касается иностранцев с длительной визой и японских граждан).

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