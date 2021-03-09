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Собянин утвердил дату проведения общегородского субботника

15:30
  • вторник
  • 09 марта 2021

Все участники получат необходимый инвентарь

Традиционный общегородской субботник в Москве пройдет 24 апреля. Об этом во вторник сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин. Согласно данным мэрии, с 1 по 30 апреля в Москве запланирован месячник по уборке и благоустройству территории.

"Информация о проведении субботника и пунктах выдачи инвентаря будет опубликована в местных СМИ, на сайтах префектур и районных управ. Там же можно будет узнать контакты ответственных за организацию работ", - говорится в сообщении пресс-службы.

К участию в субботнике приглашаются школьники и студенты, а также горожане, которые хотят принять участие в уборке столицы. Всем им выдадут необходимый инвентарь.

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