Президент Италии привился от COVID-19

Он получил вакцину на общих основаниях

Президент Италии Серджио Маттарелла сделал прививку от коронавирусной инфекции, в качестве препарата для вакцинации он выбрал разработку компании Moderna.

Матарелла прошел вакцинацию в римском Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani. Отмечается, что в силу возраста президент Италии, которому летом исполняется 80 лет, попадает под программу вакцинации граждан, родившихся в 1941 году и ранее.

Выбор пал на препарат компании Moderna из-за того, что эта вакцина "предусмотрена для пациентов его возраста". Перед прививкой Маттарелла отсидел в очереди положенное время, передает РИА Новости со ссылкой на президентский Квиринальский дворец.

Ранее власти Италии заявили, что к осени перед страной стоит задача вакцинировать не менее 70% жителей страны и добиться формирования коллективного иммунитета.

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