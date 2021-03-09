Депутат МГД Самышина: Новый ФОК в Москворечье-Сабурово усилит популяризацию здорового образа жизни

Физическая активность – основа здорового образа жизни

Строительство доступных спортивных объектов в каждом районе - самый очевидный шаг на пути к популяризации здорового образа жизни. Такое мнение высказала депутат Мосгордумы и главный врач поликлиники №3 Елена Самышина. Одним из таких объектов станет новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Москворечье-Сабурово.

Самышина рассказала, что регулярная физическая активность – это основа здорового образа жизни.

"Сегодня порядка 20% детей в школьном возрасте уже имеют избыточный вес – сказывается недостаток физической нагрузки и неправильное питание. Чем больше будет спортивных центров, куда будет удобно ходить заниматься детям и взрослым, тем быстрее удастся решить эту проблему", — отметила депутат.

В новом ФОКе, который планируется построить на пересечении Каширского шоссе и Московской железной дороги, будет сразу несколько вариантов спортивного досуга – ожидается открытие зоны бассейнов с сауной, зала с тренажерами, зоны универсальных залов, игровой комнаты для детей, а также СПА-комплекса.

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