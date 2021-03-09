Режим ЧП из-за коронавируса призвали ввести в Эстонии

Жесткого карантина недостаточно

Режим жесткого карантина, введенный в Эстонии, не изменит ситуации с коронавирусом. В стране необходимо ввести чрезвычайное положение, заявил мэр Таллина Михаил Кылварт.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 9 марта объявила о вводе в стране режима жесткого карантина из-за распространения британского штамма коронавируса. По ее данным, мутация фиксируется в 98% тестов.

Мэр Таллина, в свою очередь, ситуацию с распространением инфекции назвал критической. По словам Кылварта, власти не могут гарантировать, что обстановка изменится в течение нескольких недель.

"Динамика свидетельствует об ухудшении ситуации. Чего мы ждем?.. У нас кризис, нужны чрезвычайное положение и локдаун", — заявил Кылварт. Мэр Таллина отметил: если ждать еще месяц, то локдаун случится сам по себе – большая часть населения либо заболеет, либо окажется на самоизоляции. По его словам, чтобы не допустить высокой смертности и коллапса медицинской системы, нужны чрезвычайные меры – при этом властям не следует забывать о масштабном проекте помощи предпринимателям и простым гражданам, пишет эстонское издание ERR.

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