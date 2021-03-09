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Депутат МГД Русецкая: Фонды библиотек столицы пополнились современной литературой для детей и подростков

16:04
  • вторник
  • 09 марта 2021

Библиотеки столицы помогают родителям в поиске современной литературы для подрастающего поколения

Депутат Мосгордумы Маргарита Русецкая рассказала, что фонды городских библиотек пополнились современной литературой для детей и подростков. Это как книги современных русских писателей, так и зарубежная литература, переведённая на русский язык.

По словам депутата, каждый год в столице формируется особый каталог - сто лучших книг для подрастающего поколения. "Сейчас в каталоге библиотеки можно найти издания, где детей учат смотреть кино, разбираться в геральдике, современные герои детских книг ведут видеоблоги", - приводит АГН "Москва" слова парламентария.

Маргарита Русецкая рассказала, что каталогом можно воспользоваться на сайте "Гайдаровки", а затем найти понравившееся произведение в ближайшей библиотеке.

"Прежде чем прийти, лучше уточнить, на месте ли нужный экземпляр", - добавила депутат Мосгордумы.

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