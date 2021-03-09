Собянин: Московское образование справилось с вызовами 2020 года

Москва обеспечила непрерывность образования детей в условиях пандемии

Московское образование справилось с вызовами 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседание президиума правительства города под предводительством мэра Москвы Сергея Собянина.

Несмотря на пандемию, результаты ЕГЭ показали высокий уровень знаний и конкурентоспособности московских выпускников. В частности, по итогам 2020 года 38,8% московских выпускников школ набрали 220 и более баллов по трем предметам. Кроме того, столичные школьники завоевали 17 медалей, в том числе 10 золотых и семь серебряных, на международных предметных олимпиадах.

В мэрии напомнили, что год назад столичная система образования всего за неделю перешла на дистанционный режим обучения. В дальнейшем учебные заведения вернулись к очному формату, но для этого были приняты дополнительные меры, в частности, занятия для каждого класса стали проводить в одном кабинете, чтобы минимизировать передвижение по школе и не пересекаться с другими параллелями.

"Для обеспечения дистанционного обучения в московских школах было использовано множество электронных образовательных ресурсов. Основным ресурсом стала Московская электронная школа, в библиотеке которой в настоящее время размещено свыше 53 тысяч электронных сценариев уроков, 1,7 тысячи электронных учебных пособий, 348 учебников издательств, 245 произведений художественной литературы, 10 уникальных виртуальных лабораторий, свыше 470 тысяч единиц атомарного контента, 65 тысяч тестовых заданий и более 136 тысяч интерактивных образовательных приложений", - сообщили в мэрии.

Также в феврале в 80 школах столицы стартовал пилотный проект "Цифровой репетитор". Он адресован детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации и хотят улучшить свою успеваемость.

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