Принца Чарльза спросили про скандальное интервью сына и его жены

По имиджу британской монархии нанесен удар

Королева Великобритании не стала подписывать заявление по поводу интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл. Предполагалось, что документ снизит напряжённость в обществе после откровений герцога и герцогини Сассекских. Однако Елизавете II, как утверждают местные СМИ, нужно время, чтобы обдумать свой ответ. Разговор, который больно ударил по имиджу британской монархии, в минувшее воскресенье посмотрели более 17 миллионов зрителей во всём мире.

Королева хранит молчание. Но просто переждать шторм, поднявшийся после интервью Гарри и Меган Опре Уинфри, уже не получится. Второй день сенсационные выдержки из беседы на первых полосах всей британской прессы. Которая ради такого решается даже нарушить протокол, и во время визита в одну из церковных организаций задает принцу Чарльзу неудобный вопрос.

Зато молчать не стал отец Меган, Томас Маркл. Отношений с дочерью мужчина не поддерживает. Из-за того, что продавал прессе подробности личной жизни Меган в монаршей семье, та прекратила общение с родителем. Но уверенно комментирует выдержки из интервью. А именно самое скандальное заявление Меган о том, что Виндзоры беспокоились, насколько темнокожим родится их с Гарри первенец.

"Предполагаю и надеюсь, что вопрос о том, какого цвета будет ребенок или насколько темным он будет, был просто чьей-то глупостью. Просто, может быть кто-то задал глупый вопрос и все. Но это не значит, что он расист", - заявил Томас Маркл.

В соцсетях посыпались предположения: расистские комментарии отпускал никто иной как сам принц Филипп. Учитывая, что 99-летний герцог Эдинбургский только что перенес операцию на сердце, такие слухи могли плохо сказаться не его слабом здоровье. Опра Уинфри поспешила опровергнуть домыслы:

"Гарри не назвал имен, но сказал, что ни его бабушка, ни дедушка, принц Филипп, не присутствовали при этих разговорах".

Но все это не слишком смягчило удар. Парламентская оппозиция теперь требует расследования проявлений расизма в королевской семье. Откровения Меган и Гарри, пишет пресса, заложили бомбу под Букингемским дворцом. Доверие к короне пошатнулось. И кто знает, захотят ли налогоплательщики продолжать отчислять фунты в казну Ее Величества. Втянуть в поднявшуюся медиа-бурю попытались даже премьера Бориса Джонсона.

Это интервью СМИ уже сравнивают с признаниями принцессы Дианы, которая на весь мир рассказала об изменах принца Чарльза. Только ее невестка выложила целый набор неприглядных фактов о королевской семье. Якобы супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон доводила Меган до слез. Персонал не разрешал ей встречаться с друзьями. А родственники вообще собирались отказать сыну Арчи в титуле принца, положенном каждому королевскому внуку.

"Мне было стыдно признаться в этом, стыдно сказать об этом Гарри. Зная, сколько он пережил", - заявила Меган Маркл.

Эти заявления буквально раскололи британское общество. Вместе со сторонниками Меган и Гарри активизируются и защитники королевской семьи. Заявляя: невестке королевы, по сути, не на что было жаловаться. Принимая предложение руки и сердца от принца, та должна была догадываться, что ее ждет.

Задают сторонники королевы и еще один вопрос: получили ли Гарри и Меган гонорар за свои откровения? Ведь после отъезда из Лондона и отказа от выполнения обязанностей членов монаршей семьи паре отказали в финансовой поддержке

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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