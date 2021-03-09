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В Иркутской области спасли цирковую львицу Сури, запертую в гараже

17:55
  • вторник
  • 09 марта 2021

Теперь животное поселят в питомнике, где уже живут два льва и львица

Иркутские зоозащитники вместе с полицейскими спасли львицу из незаконного передвижного цирка. Африканскую дикую кошку по кличке Сури на зиму разместили в холодном гараже в городе Тулун. Вызволить хищницу из опасных для неё условий удалось только со второго раза - первая попытка была ещё летом. Однако тогда Сури владельцы успели спрятать.
Прокуратура спасла львенка от фотографов в Петербурге

Она похожа на заключенного. Пытка замкнутым пространством. Шаг - и упираешься в решетку. И на боках у львицы Сури уже настоящие раны - от прутьев. Животное в гараже обнаружили соседи - они услышали странный звериный рык.

О незавидной судьбе львицы Сури местные зоозащитники узнали еще прошлым летом. Её и тогда содержали в частном секторе в собачьей будке. Найти взаимопонимание с владельцем не получилось.

Выяснилось - у владельцев Сури передвижной цирк. И львица одно время тоже там выступала. Куплена котёнком в Сочи, и с тех пор гастролировала вместе с артистами. После разговора с волонтерами хозяин клятвенно обещал обеспечить этой большой кошке подобающие условия.

И Сури тогда действительно надолго из поля зрения исчезла. Обнаружили её уже зимой в Тулуне. И спасали действительно всем миром. Волонтеры, полиция, сотрудники иркутского приюта.

Сури пока отправилась в Иркутск. Новый переезд дался животному нелегко. Состояние животного, по оценке ветеринарных врачей, не самое лучшее. В иркутском питомнике Сури - уже четвертый лев. Для неё освободили один из вольеров. Зимний вариант.

Пока дикая кошка здесь на шесть месяцев - столько времени дается законному владельцу, чтобы ее забрать. Если же он не вспомнит о питомце, львица останется в Иркутске. И, возможно, даже обретёт здесь новых, более внимательных хозяев.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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