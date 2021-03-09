Италия решила производить "Спутник V" без разрешения от ЕС

В вакцине нуждаются многие страны

Многие страны нуждаются в российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Препарат будут производить в Италии даже в том случае, если Европейское агентство лекарственных средств не даст одобрения на его использование в ЕС. Производство не имеет отношения к розничной продаже лекарства, пояснил президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.

"Здесь важно понимать, что сам процесс производства не имеет отношения к розничным продажам вакцин, это два разных процесса. Я думаю, что если не будет разрешения, то существует много других стран, где эта вакцина очень нужна", - сказал Трани в интервью агентству ТАСС.

9 марта создатели российской вакцины "Спутник V" потребовали извинений от председателя EMA. Криста Виртумер-Хохе сравнила перспективу экстренного одобрения препарата в Австрии с "русской рулеткой". В России подчеркнули, что европейское агентство не имеет права подрывать доверие к регуляторам одобривших "Спутник V" 46 стран.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"