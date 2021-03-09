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"Барическую пилу" в Москве сменил "барический молоток"

17:00
  • вторник
  • 09 марта 2021

Метеозависимым людям надо поберечься

Очередной сюрприз преподнесет погода жителям Москвы и региона в ближайшие 5 дней. Ставшую привычной за эту зиму "барическую пилу" сменяет "барический молоток". Как пояснил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, термин не совсем научный – однако опасность явления от этого не уменьшается.
Москвичей ждет рекордно высокое давление

По словам метеоролога, термин "барический молоток" связан с атмосферным давлением. На московский регион, а также центральную часть России надвигается североатлантический циклон. В атмосфере возникнет быстрая смена теплых и холодных масс, которая вызовет сильные колебания атмосферного давления.

"В частности, позавчера в Москве давление опускалось до отметки 731 мм ртутного столба. Сегодня к вечеру оно подрастет до 751 мм, то есть получается 20 миллиметров менее чем за двое суток. Завтра давление еще будет выше, а к выходным начнет резко падать", - рассказал синоптик телеканалу "Звезда".

Такие резкие колебания атмосферного давления влияют на метеозависимых людей, им следует быть осторожными. Леус отметил, что частая смена атмосферных процессов стала отличительной чертой минувшей зимы.

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