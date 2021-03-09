Суд в Анкаре вынес приговор по делу об убийстве российского посла

Фигуранты получили от 15 лет до пожизненного заключения

Пять человек приговорены к пожизненному заключению, еще пятеро – к 15 годам тюрьмы: турецкий суд вынес приговор по делу об убийстве в 2016 году российского посла в Анкаре Андрея Карлова. По делу проходили 28 обвиняемых, пятерых из них оправдали.

19 декабря 2016 года посла России в Турции застрелили во время открытия в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Турецкие власти заявили, что на посла напал сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Стрелявшего ликвидировали силы безопасности.

Следствие сочло, что убийство Карлова - провокация с целью нанести ущерб турецко-российским отношениям. Обвинения предъявили 28 подозреваемым, среди них - оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен. Суд по делу об убийстве российского дипломата начался 8 января 2019 года.

9 марта суд оправдал пятерых из 28 обвиняемых. Девять человек получили от пяти до 15 лет тюрьмы, еще пятеро приговорены к пожизненному лишению свободы, передает РИА Новости. Еще 9 обвиняемых до сих пор находятся в розыске.

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