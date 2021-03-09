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Россия и Китай договорились о создании станции на Луне

17:59
  • вторник
  • 09 марта 2021

Доступ в проект открыт для всех заинтересованных стран

Меморандум о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции подписали гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления Чжан Кэцзянь. Церемония прошла в режиме видеоконференции.
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"Госкорпорация "Роскосмос" и CNSA... будут содействовать сотрудничеству по созданию МНЛС с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров, имея цель … продвигать исследование и использование космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества", - говорится в сообщении "Роскосмоса".

Китайская сторона, в свою очередь, сообщила, что Москва и Пекин используют совместный опыт и научные технологии, чтобы создать дорожную карту для строительства международной исследовательской станции на Луне. Отмечается, что проект включает совместные исследования как на лунной орбите, так и на поверхности спутника Земли.

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