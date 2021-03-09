Названы сроки открытия границ Греции для россиян

Власти страны выдвинули определенные условия

Греция готова принять туристов по полному протоколу уже этим летом. Прибывающие в страну должны отвечать следующим условиям: они прошли вакцинацию, имеют антитела к коронавирусу либо предоставляют отрицательный результат теста на COVID-19.

Как сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис, в начале апреля возможно "пилотное" открытие для стран Евросоюза, а также тех стран, которые активно проводят вакцинацию - например, Израиля. А 14 мая, если позволит эпидемиологическая ситуация, "туристические ворота" откроются для третьих стран – к ним относятся, в частности, Россия, Белоруссия и Украина. На гостей страны распространяются все правила, которые применяются к гражданам Греции.

"Например, маска обязательна в общественных местах. Это относится ко всем", - заявил греческий министр на международной туристической выставке ITB 2021.

Теохарис подчеркнул, что все туристы могут пройти выборочную проверку. Будет использоваться экспресс-тест: диагноз поставят незамедлительно, в случае необходимости туриста переведут в соответствующее учреждение. Все расходы несет греческое государство, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"