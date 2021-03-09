ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы сроки открытия границ Греции для россиян

18:43
  • вторник
  • 09 марта 2021

Власти страны выдвинули определенные условия

Греция готова принять туристов по полному протоколу уже этим летом. Прибывающие в страну должны отвечать следующим условиям: они прошли вакцинацию, имеют антитела к коронавирусу либо предоставляют отрицательный результат теста на COVID-19.
В Румынии могут отменить карантин для привитых туристов

Как сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис, в начале апреля возможно "пилотное" открытие для стран Евросоюза, а также тех стран, которые активно проводят вакцинацию - например, Израиля. А 14 мая, если позволит эпидемиологическая ситуация, "туристические ворота" откроются для третьих стран – к ним относятся, в частности, Россия, Белоруссия и Украина. На гостей страны распространяются все правила, которые применяются к гражданам Греции.

"Например, маска обязательна в общественных местах. Это относится ко всем", - заявил греческий министр на международной туристической выставке ITB 2021.

Теохарис подчеркнул, что все туристы могут пройти выборочную проверку. Будет использоваться экспресс-тест: диагноз поставят незамедлительно, в случае необходимости туриста переведут в соответствующее учреждение. Все расходы несет греческое государство, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Отдых в Греции
Отдых в Греции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.