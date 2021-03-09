МИД прокомментировал приговор по делу об убийстве посла Карлова

Фигуранты получили вплоть до пожизненного заключения

Во вторник в Анкаре вынесли приговор по делу об убийстве в декабре 2016 года российского посла в Турции Андрея Карлова. Судебное разбирательство продолжалось более двух лет. И вот пятеро обвиняемых получили пожизненные сроки. 9 человек - от 5 до 15 лет заключения. Всего обвинения были предъявлены 28 подозреваемым. Среди них - оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, который скрывается в США и отвергает свою причастность к преступлению.

Обвиняемых по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова было 28 человек. Прокуратура посчитала, что шестеро невиновны и их надо освободить. Но поймали ещё не всех. Поэтому по видеосвязи из тюрьмы сегодня с последним словом выступили всего 19 человек и ни один из них не признал своей вины.

Российский посол в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки в Анкаре, которая называлась "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Справа за послом ходит полицейский Мевлют Алтынташ. Сотрудник элитного подразделения, которое обеспечивало безопасность в том числе президента Турции. За 2 дня до преступления Эрдоган даже наградил Алтынташа за отличную службу. Он спокойно прошёл на выставку по служебному удостоверению. Наличие у него оружия, естественно, ни у кого не вызвало подозрений. Присутствующие даже думали, что это один из охранников. Он всё время находился за спиной Андрея Карлова, пока тот произносил вступительного слово.

Убийство практически в прямом эфире. Сам Мевлют Алтынташ сдаваться не захотел. Был застрелен другими полицейскими. Через два года над подозреваемыми в причастности к убийству Андрея Карлова в Анкаре начался суд. Под следствие попали организаторы выставки, которые, согласно материалам дела, подобрали и время, и место, и даже такую тематику, чтобы российский посол обязательно заинтересовался мероприятием и посетил его.

Сотрудники полиции и спецслужб, собиравшие информацию о Карлове и его охране. Всех подозреваемых турецкое следствие так или иначе связало с живущим в США Фетхуллахом Гюленом, которого назвали организатором преступления. Его обвиняли в попытке госпереворота в Турции в июле 2016-го. Тогда произошло сближение Турции и России. Страны начали вместе работать над урегулированием ситуации в Сирии. Мотив у Гюлена был - поссорить Анкару и Москву. Вся эта информация, как утверждают турецкие следователи, содержится в признательных показаниях, которые дали обвиняемые, но потом от них отказались.

"Вызывает удовлетворение, что правоохранительная и судебная системы Турции, наконец, вынесли решение в отношении этого трагического инцидента, оставившего тяжёлый след в истории современных российско-турецких отношений. По-прежнему исходим из того, что значительную долю ответственности за это преступление несут определённые круги, которые накануне покушения на А.Г.Карлова искусственно нагнетали негативную атмосферу в СМИ и социальных сетях вокруг действий России в Сирии", - говорится в сообщении МИД России.

Пятерых человек, которые, по данным следствия, имели непосредственное отношение к убийству посла, приговорили к пожизненному лишению свободы. Девять подсудимых получили от трёх до 15 лет заключения. Дело ещё девяти человек, находящихся в розыске, в том числе главного подозреваемого Гюлена, выделили в отдельное производство. В российском МИД надеются, что в ближайшее время смогут ознакомиться с материалами дела - в частности, с доказательствами вины подсудимых.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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