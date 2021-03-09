Служба безопасности Украины допросила Медведчука

Зеленский продолжает преследовать своих оппонентов

На Украине Служба безопасности во вторник допросила одного из лидеров оппозиции Виктора Медведчука по делу о якобы госизмене. Преследование оппонентов, введение против них санкций инициировал президент Зеленский. По его требованию уже запрещено вещание трёх телеканалов, которые принадлежат депутату Верховной Рады Тарасу Козаку, а теперь глава государства хочет добиться блокировки трансляций неугодных СМИ и в интернете.

На форуме, посвященном развитию украинских медиа, Зеленский, прежде всего, говорил о борьбе с пропагандой. Информационные рупоры страны должны вещать и в Крыму, и на Донбассе, подчеркнул президент. Этот регион он упомянул и в контексте встречи в "нормандском формате", на которую Киев очень рассчитывает.

"Я от себя скажу, и я это сказал нашим западным партнерам: не будет встречи в "нормандском формате", я найду формат, когда встречусь с каждым из лидеров "нормандской четверки". Если, как говорят, "гора не идет к Магомету", ничего страшного", - заявил Зеленский.

Но тут стоило бы пояснить, почему гора не идёт к Магомету, с которым сравнил себя Зеленский. Все дело в том, что после последней встречи в Париже, которая состоялась 2019-м году, Киев не сделал ничего из того, что обещал. Минские соглашения как не исполнялись, так и не исполняются. А офис президента в этом вопросе, как и прежние власти, ориентируется на мнение меньшинства, называющего себя патриотами.

Вот они у здания Шевченковского суда Киева пытаются отбить у полиции одного из обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, что традиционно сойдёт националистам с рук. И все это, разумеется, видит и понимает вся Украина, уже не питая особых надежд на перемены при этой власти.

Сразу у трёх оппозиционных телеканалов без суда отозвали лицензию. Сейчас они вещают только в интернете, но и там украинский гарант пообещал их достать.

"Мы продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную настроечную таблицу, а в интернете, в частности, на YouTube, они получили пожизненный бан", - заявил Зеленский.

И это обещание Зеленский, которого многие уже называют первым украинским диктатором, точно попытается выполнить, в отличие от тех, которые он давал до того, как стал президентом. Его рейтинг при этом продолжает падать, несмотря на все усилия пиар-службы и личного пресс-секретаря, которая характеризует Зеленского так:

"Я искренне считаю, что он лучший президент Украины и что он очень правильно и хорошо ведёт нашу страну. И я уверена, что все увидят результат. Думаю, что к 2024 году, если мы оглянемся на 2019-й, мы не будем себя узнавать".

У тех, кто понимает, волосы встают дыбом уже сейчас. А ведь Зеленский меньше двух лет у власти, но уже явно рассчитывает там задержаться на второй срок, затевая масштабные реформы. Одна из них, например, касается подъема села, где в ближайшие десять лет создадут сотни новых рабочих мест и объектов инфраструктуры. Правда, верится в это с трудом.

"У господина Зеленского понятие про село "потемкинское". Ему главное, построить блестящий фасад. Чтобы дорогу к нему сделали, дабы президент мог туда добраться и заявить о том, что он поднял село", - говорит министр социальной политики Украины (2016-2019 годы) Андрей Рева.

И вот с таким президентом Украина подходит к тридцатой годовщине своей независимости, которая будет отмечаться в августе. В Киеве очень рассчитывали, что на этот праздник приедет и новый президент США. Однако это приглашение Джо Байден уже отклонил, кстати, до сих пор так и не позвонив лидеру самой свободной и демократической страны - Зеленскому.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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