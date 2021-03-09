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Украинский пилот предложил россиянам "выйти из самолета" над Крымом

19:08
  • вторник
  • 09 марта 2021

Авиакомпания инцидент не комментирует

Россиянам, воспользовавшимся услугами украинской авиакомпании Windrose, предложили покинуть самолет в небе над Крымом. Пассажирам посоветовали воспользоваться аварийными выходами.

"Аварийные выходы промаркированы зелеными значками. Вы имеете чудесную возможность воссоединиться с родной гаванью", — заявил по громкой связи командир корабля. Пилот сообщил, что самолет находится в небе над "украинским" Крымом. Видео опубликовано на YouTube-канале Tochka Zрения.

Остальным пассажирам летчик-юморист пожелал хорошего полета. Реакции авиакомпании Windrose пока не последовало.

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