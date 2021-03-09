Четыре страны ЕС начнут производство "Спутника V"

В Италии до конца года произведут 10 миллионов доз

Четыре страны Евросоюза начнут производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, соответствующие договоренности имеются с Германией, Францией и Испанией. Деталей этих договоренностей Дмитриев не привел.

Ранее стало известно, что Италия начнет производить российский препарат "Спутник V" на севере страны. По данным РФПИ, соглашение подписала Итало-Российская торговая палата. В соответствии с договором, до конца года планируется выпустить 10 миллионов доз российской вакцины.

Тем временем в министерстве экономики Франции усомнились в своих возможностях для производства российского препарата. В ведомстве заявили, что в стране недостаточно мощностей для выпуска вакцины "Спутник V", передает Reuters.

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