Первая партия вакцины "Спутник V" поступила в Тунис

Вакцинация начнется в субботу

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Тунис. Ее принял глава Минздрава страны. Фаузи Мехди заявил в аэропорту, что общенациональная кампания вакцинации начнется в субботу, 13 марта.

"Министр здравоохранения Фаузи Мехди принял в аэропорту Карфагена первую партию вакцины "Спутник V", - сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Mosaique FM.

Как заявил глава Минздрава, в первую очередь прививку получат медики, пожилые люди и военные. По словам министра, на следующей неделе Тунис получит 93 600 доз вакцины Pfizer в рамках программы COVAX. По плану вакцинации, к июню будут привиты около 3 миллионов тунисцев.

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