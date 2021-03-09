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Путин подписал закон об отключении сотовых в тюрьмах

20:48
  • вторник
  • 09 марта 2021

Операторы связи обязаны прекратить оказание услуг

Закон об отключении от обслуживания сотовых номеров, используемых заключенными в местах лишения свободы, подписал президент России Владимир Путин. Операторы сотовой связи теперь обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужденными в тюрьмах и колониях, а также подозреваемыми и обвиняемыми в СИЗО.
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Основанием для прекращения услуг связи станет письменное решение директора Федеральной службы исполнения наказаний России, а также замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ведомства.

Заключенным в местах лишения свободы и сейчас запрещено пользоваться средствами связи. Однако это запрет часто нарушается. В частности, в 2018 году в колониях и СИЗО изъяли 56 тысяч телефонов.

Новый законопроект Госдума приняла в третьем чтении 17 февраля. А 3 марта его одобрил Совет Федерации. Подписанный президентом закон опубликован на официальном портале правовой информации.

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