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Букингемский дворец выступил с заявлением после скандала с Сассексами

21:16
  • вторник
  • 09 марта 2021

Королевская семья "серьезно отнеслась" к заявлениям Меган и Гарри

Заявления принца Гарри и Меган Маркл о расизме в британской королевской семье восприняли серьезно. Проблему пообещали обсудить в узком семейном кругу.Заявление официального представителя королевского двора появилось спустя почти двое суток после выхода интервью Гарри и Меган в эфир в США.
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Сенсационные подробности своей жизни в королевском окружении герцог и герцогиня Сассекские поведали в интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри. Их заявления серьезно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа высказывал опасения отнтосительно цвета кожи ее будущего ребенка.

"Вся семья очень огорчена, узнав весь масштаб того, насколько тяжело дались последние несколько лет Гарри и Меган. Поднятые проблемы, в особенности, расовая, вызывают беспокойство", - говорится в заявлении.

В Букингемском дворце при этом заметили, что некоторые воспоминания "могут варьироваться" - тем не менее, пообещали обсудить вопрос в частном порядке. И, несмотря ни на что, Гарри, Меган и Арчи "всегда останутся очень любимыми членами семьи", приводит текст заявления ТАСС.

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