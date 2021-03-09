В Армении оппозиция заблокировала здание парламента

Последняя информация о ситуации в Ереване

В столице Армении оппозиция блокировала все входы в здание парламента. Люди, требующие отставки премьер-министра Пашиняна, уже несколько дней перекрывают примыкающий к Национальному собранию проспект Маршала Баграмяна, передает "ТВ Центр".

На этот раз лидер "Движения за спасение Родины" Вазген Манукян призвал установить палатки на входах в парламент и устроить там круглосуточное дежурство. Законодатели, по словам оппозиционера, могут собраться только для того, чтобы отправить Никола Пашиняна в отставку.

Полиция пыталась преградить путь протестующим, произошли стычки, но до крупных столкновений дело не дошло. На место были стянуты силы спецназа с защитной экипировкой. Активных действий они пока не предпринимают.

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