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Число случаев COVID-19 в мире превысило 116,87 миллиона

21:43
  • вторник
  • 09 марта 2021

Количество жертв превысило 2,59 миллиона

Число подтвержденных случаев коронавируса в мире за последние сутки увеличилось более чем на 326 тысяч. Общее число заболевших COVID-19 за время пандемии превысило 116,87 миллиона, говорится в бюллетени, опубликованном Всемирной организацией здравоохранения.
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Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. По состоянию на вечер 9 марта в организацию поступили сведения о 116 874 912 случаях COVID-19.  Умерли от связанных с коронавирусом заболеваний за прошедшие 24 часа 6 573 пациентов. Общее число жертв достигло 2 597 381.

Почти половина случаев заражения за последние сутки пришлись на Северную и Южную Америку. Европа – на втором месте по числу заболевших,  Восточное Средиземноморье – на третьем.

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