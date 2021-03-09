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Более половины украинских врачей отказались от вакцинации

22:07
  • вторник
  • 09 марта 2021

Речь о медиках, работающих с больными COVID-19

Украинские медики, работающие непосредственно с больными COVID-19 пациентами, отказываются проходить вакцинацию от коронавируса. По данным главы Минздрава Незалежной Максима Степанова, не стали прививаться 60% врачей.
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"Когда мы проводили запись на вакцинацию медицинских работников, то из тех, кто работает непосредственно с больными коронавирусом, согласились на вакцинацию около 40%. То есть 60% медработников на первом этапе вакцинации от прививок отказались", - приводит слова Степанова издание "Страна.ua".

По словам министра, общий уровень отказов от прививок станет понятен позже, так как только началась кампания по вакцинации. Степанов отметил: среди тех, кто отказался, медработники, которые уже переболели и еще имеют антитела к коронавирусу, а также те, кто вакцинироваться желает, но "пока хотят посмотреть на действие вакцины".

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